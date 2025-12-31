東森陪你跨年／今叫外送注意！2外送平台「停送」時間地點一次看

foodpanda與Uber Eats因應台北市與高雄市跨年晚會交通管制，將暫停外送服務。（圖／東森新聞）





今晚就是跨年夜，外送平台foodpanda與Uber Eats宣布，因應台北市與高雄市跨年晚會交通管制，將於特定時段暫停外送服務，但外帶自取不受影響。

台北市跨年晚會管制

根據台北市政府公告的跨年晚會交通管制，管制分為三個階段，第一階段為晚上7時至8時，範圍涵蓋松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北，以及逸仙路與基隆路以東區域，管制區內車輛僅能出不進；第二階段為晚上8時至10時，範圍擴大至逸仙路、仁愛路及基隆路地下道，全面禁止車輛進出；第三階段為晚上10時至隔日凌晨3時，包括光復南路以東、忠孝東路以南、信義路至莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西，以及信義快速道路，進城車輛僅能右轉松德路，出城車輛則可通行。

台北市跨年晚會第一階段管制為晚上7時至8時。（圖／翻攝自台北市政府官網）

高雄市跨年晚會管制

高雄市政府的管制也分為三階段，第一階段自下午3時起，管制中華路（正勤至舊凱旋）、舊凱旋路（成功至中山）、中華五路939巷及興發路，汽車另管制舊凱旋路（中山路至籬仔內路）；第二階段自晚上9時起，管制成功路（復興路至舊凱旋路）；第三階段管制時間視情況調整，範圍包括成功路（復興路至舊凱旋路）、中華路（復興路至舊凱旋路）及復興路（成功路至中山路）。

高雄市跨年晚會3階段管制。（圖／翻攝自高雄市政府官網）

兩大外送平台暫停服務時間

為配合跨年交通管制，外送平台foodpanda與Uber Eats宣布暫停外送服務。Foodpanda方面，高雄管制區自下午2時起至凌晨3時暫停外送，台北管制區則自下午6時起至凌晨3時暫停美食外送、生鮮雜貨配送及相關預訂服務。Uber Eats則自高雄下午2時30分起至凌晨1時30分、台北下午6時30分起至凌晨3時暫停外送。不過，外帶自取服務仍可正常使用。

