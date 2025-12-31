東森陪你跨年／倒數迎2026！盤點全台大咖卡司 「女神」降臨新北淡水

南韓二代傳奇女團KARA將在台北陪伴粉絲迎接新年。（圖／翻攝自IG gyuri_88）





2025年即將進入尾聲，全台各地今（31）日晚間將盛大舉行2026跨年晚會，陪伴民眾一同倒數迎接新年，《EBC東森娛樂》也統整各地跨年晚會大咖卡司陣容。

全台跨年大咖卡司一次看

台北市 「台北最 High 新年城」

南韓二代傳奇女團KARA，此次將擔任台北跨年舞台倒數前壓軸嘉賓，這是她們睽違12年再度重返台灣預計將帶來多首經典舞曲，與觀眾一起嗨迎2026。

台北跨年舞台倒數嘉賓由KARA擔綱。（圖／翻攝自臉書＠台北旅遊網）

台北跨年舞台倒數嘉賓由KARA擔綱。（圖／翻攝自臉書＠台北旅遊網）

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」

新北跨年今年採雙舞台形式舉辦，擔任淡水漁人碼頭「星光舞台」壓軸嘉賓的為南韓女團MAMAMOO成員華莎（HWASA），華莎近期推出新歌〈Good Goodbye〉，一上線便引發熱烈討論，如今將在新北陪伴台灣粉絲迎接新年，表演內容令人十分期待。

廣告 廣告

八里左岸「星月舞台」壓軸嘉賓則由日本創作型女歌手樋口愛擔綱，樋口愛過去曾為《進擊的巨人》創作神曲〈惡魔之子〉成為破億串流女歌手，如今來台參與跨年活動，令粉絲相當興奮。

新北跨年淡水舞台邀來華莎擔任倒數壓軸。（圖／東森娛樂）

新北跨年淡水舞台邀來華莎擔任倒數壓軸。（圖／東森娛樂）

桃園「ON AIR跨年晚會」

桃園跨年舞台由影視歌三棲的徐若瑄擔任更邀來南韓超人氣女團Apink擔綱壓軸演出，「Apink」成軍逾10年，由隊長朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮組成，此次是她們第二次來到台灣跨年，預計將以高人氣歌曲陪伴民眾迎接新年。

新竹「ON LOOP不斷電跨年晚會」

新竹跨年舞台今年可說是眾星雲集，多位金曲歌手輪番上陣，包括呂士軒、白安、TRASH等，倒數前壓軸由「玉女掌門人」蘇慧倫擔任，蘇慧倫出道多年依舊維持完美狀態，此次在新竹陪伴粉絲迎接新年，預計也將帶來多首經典曲目，讓現場民眾一飽耳福。倒數後則由「創作才子」韋禮安率先登場，韋禮安曾發行多首膾炙人口的歌曲，包括〈慢慢等〉、〈女孩〉等，此次也將以多首歌曲陪伴民眾迎來嶄新的2026年。

新竹跨年卡司眾星雲集。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

新竹跨年卡司眾星雲集。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

台中最強跨年夜、麗寶包你發跨年演唱會

台中最強跨年夜今年邀來蕭敬騰獨家壓軸演出，睽違多年回歸台灣跨年，預計將吸引大批粉絲到場一睹天王風采。麗寶跨年壓軸則邀來金曲歌王王識賢與金曲歌后魏如萱領銜演出，2位金曲得主同台飆唱，勢必將掀起跨年夜最高潮。

蕭敬騰獨家獻唱台中跨年。（圖／三立提供）

蕭敬騰獨家獻唱台中跨年。（圖／三立提供）

彰化田中跨年晚會、雲林電光跨年✧點亮未來跨年晚會

彰化跨年卡司陣容包括邱鋒澤、陳勢安等多組歌手接連演出。雲林睽違12年舉辦大型跨年晚會，邀來羅志祥、艾怡良、周湯豪等歌手獻唱。

嘉義全嘉藝起來跨年晚會

嘉義跨年最大亮點就是MAMAMOO 隊長頌樂(Solar)全台獨家獻唱，陪伴粉絲迎接全新2026年，不少歌迷為了一堵偶像風采，頂著寒風就到現場卡位，想必今晚演出將十分熱鬧。

台南好Young跨年晚會

台南跨年邀來南韓新生代女團STAYC以及前日本女團℃-ute及Buono!的前成員鈴木愛理等高顏值陣容，集結台灣、韓國、日本卡司，勢必將掀起一波跨年熱潮。

台南跨年集結台、日、韓卡司。（圖／翻攝自臉書＠台南好Young）

台南跨年集結台、日、韓卡司。（圖／翻攝自臉書＠台南好Young）

高雄夢時代雄嗨趴跨年晚會

高雄雄嗨趴最大亮點莫過於「水彈女王」權恩妃真的來台了！權恩妃首度來台參與跨年演出，30日就現身高雄，吸引大批粉絲湧入一睹女神風采，從各地前來的「RUBI」們也用尖叫聲為偶像應援。

「水彈女王」權恩妃降臨高雄跨年舞台。（圖／翻攝自高雄市政府臉書）

「水彈女王」權恩妃降臨高雄跨年舞台。（圖／翻攝自高雄市政府臉書）

屏東High歌之夜—歌舞昇屏跨年晚會

屏東跨年邀來全民情歌天后丁噹，她將帶來多首療癒人心的經典曲目，此外，先前宣布懷孕的婁峻碩與焦凡凡也將在屏東合體跨年。

宜蘭璀璨蘭城 幸福宜市跨年晚會

宜蘭跨年邀來「金曲歌后」彭佳慧、「國民天后」徐懷鈺等多名新生代創作卡司，將以多元曲風帶領觀眾嗨迎2026年。

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

花蓮跨年由先前才剛在小巨蛋完成演唱會的情歌天王李聖傑擔任壓軸，李聖傑曾演唱多首琅琅上口的歌曲，如〈痴心絕對〉、〈手放開〉、〈你那麼愛他〉，此次在花蓮獻唱，陪伴民眾一同回味經典。

台東東！帶我走跨年晚會

台東跨年卡司陣容可說是重量級路線，邀來天后張惠妹、、A-Lin獻唱，張惠妹首次回鄉跨年，笑喊「就是唱完就可以回家了，哈哈哈！」不難看出回家演出的喜悅。

台東跨年卡司陣容豪華。（圖／翻攝自臉書＠台東縣政府文化處）

台東跨年卡司陣容豪華。（圖／翻攝自臉書＠台東縣政府文化處）



【更多東森娛樂報導】

●曹西平拒與潘若迪同台！紙紮錄影帶積怨多年 衝突內幕曝

●曹西平家中辭世！治喪小組發4聲明 三哥將返台出席告別式

●快訊／曹西平猝逝！三哥首發聲：情分與關心始終都在

