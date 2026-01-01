東森陪你跨年／全球各國接力跨入2026！ 盛大煙火、燈光、無人機秀迎新年

隨著現場群眾激昂的倒數聲，中東杜拜的跨年大秀震撼登場。（示意圖／Pexels）





隨著現場群眾激昂的倒數聲，中東杜拜的跨年大秀震撼登場。世界第一高樓哈里發塔成為目光焦點，璀璨煙火沿著塔身向外噴發，與大樓外牆的燈光秀、地面噴泉完美同步，伴隨音樂交織成長達8分鐘的視聽饗宴；聲勢浩大且毫無冷場的演出，展現出無與倫比的氣勢。



同在阿拉伯聯合大公國，其他城市也不讓杜拜專美於前。阿布達比以絢爛煙火照亮夜空，搭配磅礡音樂營造出最熱鬧的迎新氛圍；沿海城市拉斯海瑪則別出心裁，先由上千架無人機揭開序幕，隨後展開沿著漫長海岸線施放的重頭戲煙火，場面壯觀，堪稱中東之最。

泰國曼谷今年同樣選在昭披耶河畔舉辦跨年慶典。主辦單位特別強調採用「環保煙火」，在歡慶新年之餘不忘展現愛地球的心意；活動正式開始前，現場更安排了精彩的無人機展演，在夜空中排列出已故皇太后詩麗吉的肖像，令觀眾驚豔不已。



相較於各地的盛大慶典，香港則顯得格外低調。受到去年宏福苑奪命大火的影響，當局考量社會氛圍，決定取消今年的煙火表演，改以單純的燈光秀形式取代，用相對靜謐的方式告別過去，迎接2026年的到來。

