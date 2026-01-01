東森陪你跨年／全球接力跨入2026！ 盛大煙火、燈光、無人機秀迎新年

迎接新年，全球各地接力展開跨年慶典。（示意圖／unsplash）





迎接新年，全球各地接力展開跨年慶典。澳洲雪梨作為首波焦點，在知名的雪梨歌劇院與港灣大橋地標，施放重達9噸的壯麗煙火。隨著倒數聲響起，瀑布型煙火沿著雪梨大橋傾瀉而下，長達12分鐘的絢麗火花與城市美景交織，吸引了百萬民眾親臨現場，共同見證這場視覺盛宴。



歐洲英國倫敦在「大笨鐘」沉穩的鐘聲中拉開序幕。泰晤士河畔上演了長達12分鐘、堪稱歐洲最大規模的煙火秀，據倫敦市長所述，河岸兩側各聚集了十萬人潮。法國巴黎今年則取消了跨年音樂會，改以凱旋門的燈光投映秀搭配傳統煙火呈現，香榭麗舍大道被五顏六色的光影渲染，現場數十萬民眾在一片歡騰中互道新年快樂。

廣告 廣告



中東地區的排場同樣氣勢非凡，世界第一高樓杜拜哈里發塔，以璀璨煙火沿著大樓周邊噴發，搭配噴泉同步展演，帶來長達8分鐘絕無冷場的跨年大秀。同在阿聯的拉斯海瑪也相當吸睛，以上千架無人機表演揭開序幕，重頭戲煙火沿著海岸線施放，場面堪稱中東最浩大；絢爛火花照亮夜空，配上磅礡音樂，以最熱鬧的氛圍迎接2026年。



亞洲方面，泰國曼谷的跨年大秀於昭披耶河畔登場。本次活動特別採用「環保煙火」，在慶祝之餘展現愛護地球的心意。值得一提的是，在煙火秀開始前，無人機在夜空中排列出已故皇太后詩麗吉的樣貌，畫面精緻令人驚艷，為這場跨年盛會增添了獨特的人文色彩。

更多東森新聞報導

跨年「聽A-Lin的話」 超簡短致詞被讚爆...台東縣長回應了

東森陪你跨年／疑撐傘害雨水滴到他人！男不滿遭勸 對女子頻潑水

東森陪你跨年／跨年煙火「在我家窗前炸開」 民眾驚嚇尖叫

