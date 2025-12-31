東森陪你跨年／北跨天氣不佳！吳姍儒小露性感 圓圓為演出脊椎發炎

Sandy搭檔夏和熙、黃豪平、圓圓共同主持台北跨年。（圖／記者沈芳宇攝）





「2026台北最High 新年城」今（31）日晚間在台北市府前廣場盛大舉行，今年晚會由Sandy（吳姍儒）搭檔夏和熙、黃豪平、圓圓共同主持，卡司陣容則邀來南韓女團KARA、蔡健雅、韋禮安等大咖歌手。稍早4名主持人率先受訪，圓圓更透露前2天為了開場演出不慎脊椎發炎。

Sandy透露，今年主持群在服裝方面呈現「大亨小傳」風格，她以黑色褲裝搭配藍色襯衫甜美亮相，更在事業線的地方挖洞小露性感，黃豪平則身穿卡其色西裝搭配白色襯衫帥氣現身，穿上高達10公分的鞋子，看起來氣勢十足。不過今日天公不作美，天空飄起微微細雨，Sandy也表示，因為舞台上設有機關，有些擔心會在台上滑倒。

談及4人各自擁有不同主持風格，此次搭檔的默契如何，黃豪平則笑說，過去曾跟Sandy一起主持節目，去年則與夏和熙有過合作，「現在還在放電、充電的狀態，能夠一起奮戰很不錯，後面就會熟了」，4人更計畫結束後要一同到黃豪平家吃火鍋。

此次圓圓及夏和熙都將在開場演出，圓圓不畏懼低溫，身穿金色流蘇吊帶洋裝現身，她也表示，近日為了準備舞蹈演出，甚至跳到脊椎發炎，笑說自己是「頂著老腰來跳」，跳開後就不會冷了。而夏和熙則以無袖西裝帥氣亮相，這次也將在開場演出的他笑說心情有些緊張。



