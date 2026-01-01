東森陪你跨年／台南跨年員警好忙！ 網紅滋擾、男拒盤查都遭帶離

台南跨年晚會熱鬧登場，然而人潮眾多也引發不少亂象，令現場維安員警疲於奔命。（圖／東森新聞）





台南跨年晚會熱鬧登場，然而人潮眾多也引發不少亂象，令現場維安員警疲於奔命。去年曾滋擾晚會的鄭姓網紅今年再度現身，且事前便在網路預告將到場。當警方上前約制時，鄭男不僅拒絕離場，更持手機拍攝並挑釁：「好大的官威」，過程中因揮舞手機，還造成員警擦挫傷。警方見狀隨即採取強制手段將其帶離，鄭男當場大喊救命，場面一度混亂。



鄭姓網紅的脫序行為讓目擊民眾感到膽戰心驚，有民眾表示，聯想到其他縣市發生的社會案件，看到大批警力與衝突場面難免心生畏懼，會特別留意周遭狀況。除了鄭男之外，現場還有一名穿著短褲的吳姓男子，無視現場秩序規定堅持席地而坐，並拒絕配合警方查證身分，最終警方費了一番力氣才將其壓制，強制帶回處理。

除晚會現場外，台南熱門景點海安路也傳出性騷擾案件。一名41歲陳姓男子趁著跨年人潮擁擠，涉嫌在人群中對一名女子伸出鹹豬手偷摸臀部。受害女子告知丈夫後，兩人並未忍氣吞聲，而是暗中盯住嫌犯，待陳男企圖對另一名女子再次下手時，丈夫立即上前抓住嫌犯，並向警方報案，當場指證歷歷：「他摸我太太又摸那位小姐」。



針對跨年夜的多起違法情事，警方均展現執法決心。鄭姓網紅因屢次滋擾並造成員警受傷，被依妨害公務罪送辦；拒絕盤查的吳姓男子亦遭帶回究辦；至於在海安路犯案的陳姓男子，員警到場後將其依現行犯逮捕，全案依《性騷擾防治法》移送法辦，確保假期治安不容挑戰。

