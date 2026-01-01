東森陪你跨年／台東跨年最嗨！張惠妹ALin驚喜合唱「連名帶姓」

台東場次因集結了天后張惠妹（阿妹）以及首度在台東跨年開唱的歌后A-Lin，成為全台焦點。（圖／台東縣政府、野生音娛樂提供）





昨（31日）全台跨年活動熱鬧登場，民眾歡欣迎接2026年！其中，台東場次因集結了天后張惠妹（阿妹）以及首度在台東跨年開唱的歌后A-Lin，成為全台焦點。



本次台東晚會形式創新，全程不設主持人，改由DJ串接全場音樂，營造出連貫的派對氛圍。當戴愛玲、范曉萱等實力派歌手輪番上陣時，張惠妹更在休息室隨音樂熱舞，並透過鏡頭與現場互動，讓粉絲情緒嗨到最高點。





晚會的最大驚喜，莫過於張惠妹與A-Lin兩大歌后同台飆歌，兩人深情對唱〈連名帶姓〉：「再被你提起，已是連名帶姓……偏放不下你，是公開的秘密」，夢幻聯動讓現場觀眾直呼「真的不可能！」。A-Lin更將現場氣氛帶動得宛如大型豐年祭與熱舞派對。

在這場被譽為「全台最強卡司」的助攻下，台東跨年晚會線上觀看人數突破24萬人，流量高居全台之冠。



