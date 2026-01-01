東森陪你跨年／吊車大王最佳跨年地點 西門町豪宅看101煙火

胡漢龑主動開箱台北西門町豪宅。（圖／翻攝自胡漢龑IG）





新竹「吊車大王」胡漢龑不僅在老家斥資打造富麗堂皇的住所，早在十多年前，他便於台北西門町置產買下一棟豪宅。近日，胡漢龑主動曝光了這處房產的開箱影片，興奮地表示地理位置極佳，在家中就能盡覽台北101的跨年煙火。



影片中，胡漢龑身穿招牌的大紅花西裝，連喊三聲「開心」，整個人顯得喜氣洋洋。他站在寬敞且裝潢金碧輝煌的室內空間，透過社群平台大方分享這處位於西門町的奢華住所，並向粉絲展示了令人稱羨的絕佳高空視野。

對於窗外的遼闊景觀，胡漢龑如數家珍地介紹：「可以看到文化大學，也可以看到松山機場，甚至連大稻埕煙火都在我眼前。」除了大眾熟知的新竹「皇宮」外，沒想到他在西門町也擁有如此具備頂級景觀的豪宅，視野之好令人驚嘆。



儘管胡漢龑提到鄰近的建案「一品苑」稍微遮擋了部分視線，但他強調：「煙火還是可以看到。」這意味著跨年時完全無需去現場人擠人，便能在家愜意欣賞台北101煙火秀。這段影片曝光後引發熱烈討論，讓不少網友看完直呼：「有錢真好！」



