東森陪你跨年／周湯豪北跨唱一半突消音！本人錯愕發聲了

周湯豪（Nickthereal）今年重返「2026臺北最High新年城」，在倒數後登台演出，沒想到演唱〈帥到分手〉到一半時，其中一句歌詞直接消音，疑似設備出現問題，對此，周湯豪在後台受訪時回應此事。

周湯豪今年重返台北跨年，一登場便帶來〈Turn up+ I go 〉、〈帥到分手〉、〈我的I〉、〈罵醒我〉、〈需要你的美〉，新舊歌曲齊發，最後更與玖壹壹祭出跨界合作，讓不少粉絲相當驚喜，不過在唱到代表曲〈帥到分手〉時，一句歌詞「太突然了你」卻突然消音，讓觀看直播的觀眾相當驚訝。

周湯豪與玖壹壹跨界同台演出。（圖／東森娛樂）

對此，周湯豪於後台受訪時表示：「沒有感覺，我忘了，現場是ok的！」猜測應該是網路出現問題，強調自己在台上時一直都聽得見聲音，至於有網友猜測是否是不小心忘詞，他也澄清：「我很少忘詞，會唱錯詞，但不會忘詞。」而他與玖壹壹跨界合作，他也笑說昨天才有機會稍微合體，昨夜甚至沒睡，今天一大早就起床彩排。

談及此次跨年冒雨開唱，周湯豪形容是「遇水則發」，被問及有無因為下雨在台上險些滑倒，他則表示，舞台上有上一場留下的彩帶，「因此有踩到一下，蠻常遇到這種狀況」，所幸最後沒有發生意外。至於新年新計畫，他則表示因為前兩個月才發專輯，因此目前還沒想到，還在考慮要進行巡演。



