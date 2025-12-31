東森陪你跨年／啦啦隊新生代女帝現身 來台適應超好原因曝

職籃洋基工程韓籍啦啦隊女神睦那京現身2026大新竹跨年晚會。（圖／東森新聞）





2026大新竹跨年晚會今（31）日晚間6時在新竹市大湳雅公園登場，多為金曲歌手輪番上陣，倒數前壓軸由「玉女掌門人」蘇慧倫擔任，不過在她表演前，職籃洋基工程韓籍啦啦隊女神睦那京也現身。

睦那京有「啦啦隊界新生代女帝」美譽。（圖／東森新聞）

洋基工程啦啦隊「YoungKey Girls」隊長睦那京有「啦啦隊界新生代女帝」美譽，今天現身跨年舞台，她笑說前幾天在新竹迎來隊史首場開幕戰，因此這次也特別有機會在新竹跨年，直呼「非常開心」。

睦那京坦言，一開始來台灣壓力非常大，擔心溝通上會有問題，所幸隊友們非常好，還會教她中文，現在已經會數數了，更特別期待等等的跨年倒數，另外睦那京還補充來台灣一點都不會適應困難，「因為台灣有很多好吃的食物」。



