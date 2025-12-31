東森陪你跨年／張語噥性感現身 預告明年有「喜訊」

張語噥性感現身。（圖／東森新聞）





新北市年末盛事「閃耀新北1314跨河煙火」今（31）日盛大登場，淡水漁人碼頭「星光舞台」由Terry（江振愷）、林姮均聯手主持，人氣男團Ozone唱完後，緊接著「超偶」冠軍張語噥性感現身。

張語噥以一襲全黑緊身造型現身。（圖／東森新聞）

張語噥以一襲全黑緊身造型現身，黑色過膝靴完美襯托一雙修長美腿，一出場帶來最新單曲〈垃圾帶走〉，希望粉絲可以把2025年不好的回憶當垃圾丟掉，迎接全新的2026年。能唱能跳又能創作的張語噥也預告已經寫好多首創作，將在明年發行。

除了快歌外，張語噥一連帶來〈我知道你也不是那麼快樂〉、〈在平凡的一天離開你〉兩首抒情歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉，談到新年願望，她也希望明年能有一首代表作，讓全場粉絲都能跟著大合唱，最後帶來〈節奏〉嗨翻全場。



