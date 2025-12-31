東森陪你跨年／新北跨河煙火警犬隊出動！萌翻粉絲：好可愛

淡水分局與警犬隊出勤。（圖／記者游承霖攝影）





「閃耀新北1314跨河煙火」今天（31日）晚間將在淡水漁人碼頭及八里左岸「雙舞台」盛大登場，新北市警局針對人潮密集區域與重要節點，除了調派大批警力，佈署在現場重要節點維持秩序外，警犬隊與偵查隊也特別執行聯合勤務，前往主舞台周邊進行勘查，而警犬隊一現身，讓不少冒雨的粉絲不禁直呼：好可愛！

警犬隊現身，讓台下粉絲也瘋狂大喊「好可愛」。（圖／記者游承霖攝影）

據了解，新北市警局為「閃耀新北1314跨河煙火」活動，至少動員5百警力到場，除轄區分局外，更特別調派警犬隊、空拍機隊等單位支援，陸空支援，維持會場周邊安全。

警犬隊勘查舞台周邊環境。（圖／記者游承霖攝影）

警犬隊勘察環境。（圖／記者游承霖攝影）

下午2時許，警犬隊、偵查隊、防爆小組警力集結冒雨行動，前往主舞台後台處及舞台上進行檢查，查看有無爆裂物等，舞台前與攤販區的民眾，一看到警犬忍不住直呼「好可愛！」

警犬隊進行勘查。（圖／記者游承霖攝影）

