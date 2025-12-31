東森陪你跨年／日韓藝人嗨來台 10組大咖一次看

權恩妃首度來台跨年演出。（圖／高雄市政府提供）





今（31日）迎接2025最後一天，台灣各地都舉辦了跨年活動，讓大家可以在勁歌熱舞中過新年，《EBC東森娛樂》整理各地日韓藝人演出，除了二代天團KARA，還有許多首度來台跨年演出的STAYC、ALL(H)OURS以及「水彈女王」權恩妃等，為跨年帶來新氣象。

韓流傳奇女團KARA睽違12年重返臺灣舞台。（圖／翻攝自IG gyuri_88）

KARA睽違12年重返台灣跨年舞台

台北「台北最High新年城」今年邀請韓國傳奇女團KARA擔任國際卡司，這也是KARA睽違12年再度站上台灣跨年舞台，引發高度關注。

韓國女團MAMAMOO成員華莎擔任壓軸。（圖／東森娛樂）

淡水星光熠熠 日、韓星輪流出場

在淡水漁人碼頭／八里左岸舉辦的「閃耀新北1314跨河煙火」以雙舞台設計，並邀請日、韓藝人輪番上陣，星光舞台由華莎壓軸登場；星月舞台部份則有替《進擊的巨人》創作神曲〈惡魔之子〉成為破億串流女歌手的日星樋口愛，以及P NATION旗下今年6月剛出道的女團baby DONT Cry。

韓國女團Apink。（圖／翻攝自Apink臉書）

Apink來台「ON AIR」 桃園演出陪倒數

「ON AIR」2026桃園跨年晚會在樂天桃園棒球場舉辦，邀請來女團Apink在倒數前壓軸演出。

韓國男團擔任壓軸HIGHLIGHT（BEAST）。（圖／翻攝自HIGHLIGHT（BEAST）臉書）

雲林首度邀請國際大咖 HIGHLIGHT實力登場

已經許久沒有跨年活動的雲林，這次在雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會「電光跨年✧點亮未來」，便邀請來韓國實力派男團HIGHLIGHT（BEAST）熱力演出。

前日本女團℃-ute及Buono!的前成員鈴木愛理。（圖／COME ON JKSSP提供）

韓國男團ALL(H)OURS。（圖／COME ON JKSSP提供）

國際台南再升級 日韓藝人多達3組

去年李俊昊在台南跨年的舞台吸引萬人，畫面引來台、韓關注，今年更是一次邀請3組日、韓藝人，並且都是首次參與台灣跨年，日本藝人部份有鈴木愛理，韓國藝人部份分別是女團STAYC以及男團ALL(H)OURS。

權恩妃首度來台參與跨年演出。（圖／高雄市政府提供）

高雄性感四射 水彈女王驚喜降臨

憑藉Waterbomb爆紅的韓國女星權恩妃被譽為「水彈女王」，此次也首度參加台灣跨年，降臨高雄舉辦的「雄嗨趴」，將在夢時代購物中心旁戶外舞台進行演出。



