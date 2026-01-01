東森陪你跨年／普信閣敲鐘迎2026 首爾元旦氣溫最低達-12度

跨年夜氣溫低至零下10度。（示意圖／Pexels）





隨著鐘聲響徹夜空，南韓正式邁入2026年。首爾地標普信閣舉行了傳統的跨年敲鐘儀式，由首爾市長攜手11名市民代表，共同敲響33下鐘聲，祈願新的一年國家能和平繁榮，宣告嶄新的篇章正式登場。



儘管跨年夜氣溫低至零下10度，普信閣周邊仍湧入約3萬2千名市民。民眾不畏強勁寒流，熱情地聚集在現場參與倒數，在寒風中共同迎接2026年的到來。

現場民眾對於急凍的氣溫也相當有感。一名特地從大邱前往首爾跨年的民眾表示：「我穿得非常暖和，裡面也加了保暖衣。但可能是跨越了不同區域，明顯感覺到首爾這裡比大邱更冷了。」



事實上，南韓自跨年夜起便進入嚴寒模式，當局已對全國多地發布寒流警報。元旦清晨首爾氣溫預計下探零下12度，江原道鐵原更將出現零下16度的全韓最低溫，這波寒流預計持續至週六白天後氣溫才會逐漸回升。不過好消息是，元旦當天南韓各地幾乎是無雲的晴朗天氣，民眾將有望迎來新年的第一道曙光。

