東森陪你跨年／李千娜北跨辣成這樣！「大露性感美臀」 老公、兒女愛相隨

李千娜首次在台北跨年演出。（圖／東森娛樂）





「2026台北最High 新年城」今（31）日晚間在市府廣場盛大舉行，歌手李千娜出道多年首次獻唱台北跨年，以一身灰色馬甲搭配12公分長靴火辣現身，除了演唱新專輯的曲目外，也獻唱多首經典歌曲，讓現場歌迷一飽耳福。

李千娜今以一身低胸馬甲性感亮相，小露性感臀部，她笑說，因為上週才確定服裝，只剩一週時間能加強練臀，幾乎把握所有空檔，就連刷牙時都勤做深蹲，希望呈現最佳體態。不過今天天氣有些寒冷，她也透露，表演前夥伴都十分擔心她受寒，不過她卻霸氣表示：「女明星沒有在怕冷！」

談及結束演出後的慶祝計劃，李千娜則表示，今晚老公黃尚禾與兒子、女兒都一同陪伴他到現場演出，不過因為兒子很早就要睡覺，因此結束後就將回到媽媽身份，回家陪伴兒女，至於今晚的火辣服裝老公能否接受，她也笑說，「他其實只有擔心我沒吃飯，然後怕冷，其實他其他還好，因為他知道我會保護自己」。

被問及身高體重，李千娜也透露身高171公分、體重47公斤，平常就十分控管飲食。至於2026新計劃，李千娜也預告：「2026年會有新的影視作品，然後我期許可以有新專輯跟巡迴演唱會」，未來也將繼續努力，希望粉絲能夠期待一下。



