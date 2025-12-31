東森陪你跨年／此生必看煙火！ 新北跨河煙火今晚閃耀登場

新北跨河煙火以淡水河為舞台，去年更被網友稱為此生必看煙火。（圖／翻攝畫面）





「閃耀新北 1314 跨河煙火」今天（31日）在淡水漁人碼頭、八里左岸「雙主場」閃耀登場，將在晚間20時26分，施放3萬5520發，長度達13分14秒的煙火，迎接2026年的到來，新北跨河煙火去年被網友稱為此生必看煙火，而今年隨著淡江大橋即將通車，上、下游採取「雙主場」施放模式，不論民眾身處淡水或八里，都能無死角欣賞煙火炸裂的絕美瞬間。

新北市水利局長宋德仁今天（31日）在市政會議報告時指出，晚間20時26分登場的「閃耀新北 1314跨河煙火」長達13分14秒，將施放高達3萬5520發精彩煙火，今年特邀曾操刀奧運的世界級法國團隊Groupe F親自操刀，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，與即將完工的「淡江大橋」相互輝映，以璀璨光影勾勒並襯托出大橋獨特的建築美學。

宋德仁也說，此次更精選八重蕊、五彩瀑布、飛珠遊星等少見訂製煙火，將為市民朋友們呈現震撼天際的藝術饗宴；值得一提的是，今年跨河煙火特別於淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式，不論你身處淡水或八里，抬頭仰望即可同步捕捉零時差的絕美瞬間，全方位體驗這場閃耀全場、驚艷視覺的跨河巨獻。

今年閃耀新北1314跨河煙火模擬圖。（圖／翻攝畫面）

