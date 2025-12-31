東森陪你跨年／此生必看！ 新北跨河煙火嗨翻全場

今年跨河煙火特別邀請享譽全球的法國「Groupe F」擔綱設計，以《萬花之河・冬之樂章》為主題。（圖／記者游承霖攝影）





被網友稱為此生必看的「閃耀新北 1314 跨河煙火」，今天（31日）晚間閃耀登場，會場湧入2萬多人到場，在藝人輪番接力開唱後，晚間20時26分重頭戲登場，在淡水河畔施放3萬5520發煙火，照亮淡水河，呈現13分14秒的視覺饗宴，迎接2026年的到來，而活動最後韓國人氣天后HWASA壓軸登場將現場氣氛炒到最高潮，讓眾人意猶未盡。

「閃耀新北1314跨河煙火」今天（31日）下午閃耀登場，下午4點30分開始包含YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、小男孩樂團、隨心所欲樂團、蕭煌奇、李炳輝和全方位樂團，以及黃偉晉接力登場。

長達13分14秒的煙火，與現場民眾同樂共迎2026年的到來。（圖／記者游承霖攝影）

其中，金曲歌王蕭煌奇一上台就大開地獄梗「我從板橋開車來載他，他坐副駕駛，他給我報路」，接續演唱〈好好先生〉、〈沒那麼簡單〉等膾炙人口的經典歌曲，也與李炳輝合唱《流浪到淡水》等經典曲目，呼應跨河煙火舉辦地點「淡水星光舞台」。

長達13分14秒的煙火，與現場民眾同樂共迎2026年的到來。（圖／記者游承霖攝影）

而晚間20時26分重頭戲登場，在侯友宜與現場藝人齊聲倒數下，3萬5520發煙火，照亮淡水河，呈現13分14秒的視覺饗宴，今年跨河煙火特別邀請享譽全球的法國「Groupe F」擔綱設計，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，三幕式呈現跨越淡江大橋的橋河共演，運用超過60種色彩與多層次結構，包含八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布等訂製煙火，搭配橋體燈光束，讓夜空如同被畫筆點亮的絢麗畫布。

新北市長侯友宜與現場藝人依同倒數迎接炫麗煙火。（圖／記者游承霖攝影）

而活動最後韓國人氣天后HWASA壓軸登場，瞬間以強烈舞台魅力震撼全場，一現身便引爆觀眾歡呼聲，帶來新歌〈Good Goodbye〉經典歌曲〈Maria〉，低沉而富有張力的嗓音，搭配極具力量感的舞台演繹，魅力四射的國際級演出，現場尖叫聲不斷，活動也在晚間9時32分圓滿落幕。

