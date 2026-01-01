東森陪你跨年／燃炸舞台！ 王嘉爾台上換裝 緊身衣唱跳盡顯身材

超人氣港星王嘉爾在湖南衛視帥氣登場，成為全場焦點。（圖／翻攝自王嘉爾IG）





迎接嶄新的一年，中國各大衛視跨年晚會眾星雲集，歌手們輪番獻唱，氣氛熱烈。其中，超人氣港星王嘉爾在湖南衛視帥氣登場，成為全場焦點。他不僅全場奔跑唱跳、能量爆表，更在舞台上直接換裝，以緊身衣突顯結實好身材，讓現場粉絲尖叫連連，瞬間點燃跨年夜的高潮。





除了當紅偶像，資深實力派歌手的表現同樣令人驚艷。現年78歲的香港傳奇歌手林子祥現身東方衛視，一連飆唱三首經典金曲，展現驚人的「鐵肺」肺活量。他更與妻子葉蒨文驚喜合體演出，寶刀未老的穩健台風與中氣十足的歌聲，成為當晚最受矚目的亮點之一。

美聲天籟周深則被粉絲戲稱為今年的「時間管理大師」。在中國七場大型跨年晚會中，他一人就橫跨了四場演出，甚至在舞台上呈現精彩的「分身術」視覺效果。周深以細膩溫柔的嗓音演繹歌曲，迷人的聲線讓無數觀眾如癡如醉，留下極為深刻的印象。





而在激昂的歌舞之外，跨年夜也出現了溫馨感人的一幕。男星李川在直播鏡頭前，突然向歌手女友錘娜麗莎下跪求婚，成就了中國娛樂圈首起跨年直播求婚的名場面。這段意外的粉紅插曲在上萬名觀眾的見證下完成，被網友封為今年跨年晚會中最浪漫的瞬間。



