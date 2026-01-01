東森陪你跨年／燃炸舞台！ 王嘉爾台上換裝 緊身衣唱跳盡顯身材
迎接嶄新的一年，中國各大衛視跨年晚會眾星雲集，歌手們輪番獻唱，氣氛熱烈。其中，超人氣港星王嘉爾在湖南衛視帥氣登場，成為全場焦點。他不僅全場奔跑唱跳、能量爆表，更在舞台上直接換裝，以緊身衣突顯結實好身材，讓現場粉絲尖叫連連，瞬間點燃跨年夜的高潮。
除了當紅偶像，資深實力派歌手的表現同樣令人驚艷。現年78歲的香港傳奇歌手林子祥現身東方衛視，一連飆唱三首經典金曲，展現驚人的「鐵肺」肺活量。他更與妻子葉蒨文驚喜合體演出，寶刀未老的穩健台風與中氣十足的歌聲，成為當晚最受矚目的亮點之一。
美聲天籟周深則被粉絲戲稱為今年的「時間管理大師」。在中國七場大型跨年晚會中，他一人就橫跨了四場演出，甚至在舞台上呈現精彩的「分身術」視覺效果。周深以細膩溫柔的嗓音演繹歌曲，迷人的聲線讓無數觀眾如癡如醉，留下極為深刻的印象。
而在激昂的歌舞之外，跨年夜也出現了溫馨感人的一幕。男星李川在直播鏡頭前，突然向歌手女友錘娜麗莎下跪求婚，成就了中國娛樂圈首起跨年直播求婚的名場面。這段意外的粉紅插曲在上萬名觀眾的見證下完成，被網友封為今年跨年晚會中最浪漫的瞬間。
【更多東森娛樂報導】
●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光
●曹西平驟逝！知名殯葬業小冬瓜 現身殯儀館
● 曹西平猝逝！離世當天 凌晨4點還在回留言
其他人也在看
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 38
告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了
民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 4
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 1 天前 ・ 64
【2026跨年】明星夫妻檔集體放閃！周杰倫、梁朝偉乖乖配合老婆拍照 網笑：家庭地位一秒懂
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 4 小時前 ・ 5
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
Lulu根本變成跨年主持人⋯廣告時間繼續唱 陳漢典手畫圈圈笑出來
「2026雄嗨趴」找來陳漢典、木木搭上阿本擔任主持人，開場則是Lulu。今年Lulu發了專輯，他連續主持了12年的跨年，第一年以歌手身份踏上舞台，陳漢典在介紹Lulu出場時，情緒價值給滿，他說：「她不只是會主持，她還會唱歌！是全能女神」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 13
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 40
《黑白大廚2》孫鍾元狂圈粉！工程系出身、溫柔貴公子氣質，半路出家成米其林一星主廚！
孫鍾元介紹1.溫柔貴公子形象孫鍾元出生於 1984 年 3 月 19 日，MBTI 是 INFP「調停者型」，這樣的性格也反映在他的料理風格與待人方式上。他說話總是輕聲細語，面對比賽壓力仍保持沉穩，舉手投足間有種讓人安心的氣場。即使已經年過四十，他依然保有自然的少年感。183 公分的...styletc ・ 1 天前 ・ 4
歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭
娛樂中心／巫旻璇報導「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。民視 ・ 22 分鐘前 ・ 4
確定2026上半年首播！MBC公開《21世紀大君夫人》浪漫預告！邊佑錫「霸氣公主抱」IU李知恩！共譜「契約婚姻羅曼史」：我們結婚吧！
在2025的最後一天，韓國MBC電視台在今(31)日首公開2026年重磅大劇《21世紀大君夫人》首支預告！引爆劇迷與粉絲們的高度期待！韓劇《21世紀大君夫人》由男女神邊佑錫、IU李知恩重磅出演，將共譜驚心動魄的宮廷羅曼史，該劇也確定將在2026上半年首播，趕緊來一窺該劇吸睛劇情+預告內容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1