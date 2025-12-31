東森陪你跨年／「玉女掌門人」蘇慧倫來了 全場粉絲尖叫

蘇慧倫一現身全場粉絲尖叫。（圖／東森新聞）





淡水漁人碼頭的「星光舞台」迎接2026年，跨年晚會在今（31）日下午5點登場，表演陣容堅強，包含人氣男團Ozone、金曲歌王蕭煌奇，更請來全能女神華莎擔任壓軸，稍早「玉女掌門人」蘇慧倫也現身，一開場就帶來經典歌曲〈鴨子〉。

唱完〈鴨子〉，蘇慧倫緊接著再唱〈Lemon Tree〉，受訪時她表示「台下粉絲很熱情」，而主持人Terry則忍不住告白「妳好漂亮」，更笑說不敢靠近，就連收看直播的網友也表示「她55歲根本騙人！」

蘇慧倫透露現在非常興奮，「繼續跟大家度過今年最後一天」，不忘呼籲大家注意安全、做好保暖工作，唱完輕快歌曲〈抬頭紋〉後，招牌歌曲〈被動〉更掀起全場大合唱。



