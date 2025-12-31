東森陪你跨年／畢書盡北跨開唱忘詞！「老婆出門才提醒」談失誤反應曝

畢書盡睽違10年回歸台北跨年。（圖／東森娛樂）





「情歌王子」Bii畢書盡睽違近10年回到台北跨年演出，今（31）日獨家獻唱「2026台北最High 新年城」，一連帶來多首經典曲目，沒想到在唱第一首〈勢在必行〉就不小心唱錯歌詞，對此，他在後台訪問時也坦言，因為之前大多都是合唱，自己很少唱這首，因此有些小失誤，對歌迷們感到十分抱歉。

畢書盡笑說，自己出門前老婆才特地提醒「不要忘詞喔！」沒想到第一首就不小心唱錯詞。而他稍早在台上透露2025有一點悲傷的事情，被問及細節時則表示，「我覺得現在都忘記了，反正要往前走，大家都一樣」，坦言近期看到許多難過的新聞，「我真的只希望大家平安，然後不要再發生，就是每一天真的很簡單追求小幸福，大家不要失去生命」。

畢書盡一身「西部牛仔」風格現身台北跨年舞台。（圖／東森娛樂）

畢書盡睽違近10年回歸台北跨年，他也自豪表示，2016年在台北演出時正好是收視冠軍，如今再度回歸台北跨年舞台，十分感謝來到現場支持的粉絲們，希望大家看完演出後有感到滿足。至於新年新計畫，畢書盡則預告年初時就有機會推出新歌，「是可以讓大家嚇到，應該會給到大家一個驚喜的一個合唱曲」。

被問及新年是否會帶老婆、女兒一同出門遊玩，畢書盡也大方表示一家三口計畫要去泡溫泉，「今年也希望可以帶著女兒去很多地方，她喜歡跟我出門」，談及是否會擔心女兒長大後交男朋友，畢書盡也開玩笑表示，「應該是每個有女兒的爸爸都一樣，我是已經預備好棒球棍」。不過仍相當開心到目前為止自己在女兒的世界裡都是最帥的。



