東森陪你跨年／疑撐傘害雨水滴到他人！男不滿遭勸 對女子頻潑水

跨年夜當晚，大批民眾湧入信義區街頭倒數看煙火，本該是歡樂慶祝的場合，人群中卻意外爆發衝突。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





跨年夜當晚，大批民眾湧入信義區街頭倒數看煙火，本該是歡樂慶祝的場合，人群中卻意外爆發衝突。根據目擊民眾指出，整起糾紛的起因疑似是兩名男子在人潮中撐傘，導致雨水滴落到旁人身上；一旁的女子見狀出言勸阻，不料雙方溝通不良，竟從單純的言語口角，演變成激烈的肢體動作，火氣一發不可收拾。



隨著爭執升溫，雙方情緒失控。其中一名黑衣男子先是不滿地對女子叫囂：「你拍我幹嘛？醜八怪、醜八怪！」隨後竟直接將手中的水倒在女子頭上。女子的友人看不下去，連忙上前出手制止，沒想到也遭對方接連潑水攻擊。突如其來的舉動瞬間在擁擠的馬路上引起不小騷動，周遭群眾全看傻了眼。

現場混亂之際，被潑水的女子氣憤質問：「你幹嘛潑我啊？」但潑水男子不甘示弱，堅持反控是對方先動手，甚至語帶挑釁地跳針喊著：「是你先潑我的！新年快樂，是你先潑我的！」雙方各執一詞，場面一度僵持不下，這場突如其來的「潑水戰」也讓原本期待倒數的氣氛變調。



所幸在場其他民眾看不下去，紛紛主動出面調解，雙方這才冷靜下來各退一步，化解了衝突場面。對此，警方表示目前並未接獲相關報案。只是在迎接新年的第一天，雙方就為了撐傘滴水這類瑣事大動肝火，甚至破壞了難得的過節氣氛，實在沒有必要。

