東森陪你跨年／等了5年！蕭敬騰回台中倒數 〈皮囊〉高音直竄天際

蕭敬騰今年在台中跨年。（圖／三立提供）





睽違台灣跨年晚會五年的蕭敬騰，在黃色麥克風前自彈自唱〈皮囊〉現身，炸裂高音直竄天際，最後更直接站上鋼琴飆唱，秀出緊身喇叭皮褲；接著曲風一轉：「唱情歌給你們聽好不好？」馬上溫柔唱起〈讓我為你唱情歌〉，邊唱邊揮手跟台下觀眾打招呼：「愛你們，你們好可愛喔！〈阿飛與小蝴蝶〉。」

蕭敬騰現身就帶來超狂唱功後，也迅速和現場打招呼，「超級多人！台中的朋友，我是蕭敬騰，想你們。」笑稱自己剛剛在後台聽盧廣仲講話：「我真是快要笑死，好可愛。」

廣告 廣告

走過2025年，蕭敬騰感性慰勞大家：「不管是學生壓力、工作壓力，都辛苦了，今年大家都不容易，馬上就要跨到2026，新的一年我們一定要開開心心，做自己最快樂的事情，才可以每天充滿能量，幫助更多的人，好不好？2026你們等著喔，一定會有更多好事發生，我們下次見面的時候，一定都會更好，接下來我要唱一首愛你們的歌：〈怎麼說我不愛你〉！」

除了自己的原唱曲，老蕭還準備了蔡依林的〈倒帶〉，投入到蹲跪舞台；但情緒轉換得很快，老蕭說：「台中，來一首搖滾的作品好不好？Are you ready？〈王妃〉！」不斷在舞台上旋轉、跳躍，從延伸舞台衝回主舞台，把椅子搬到鋼琴上、再站到椅子上，呼喊「台中，我愛你們」，然後一躍而下，把接近倒數時分的舞台氣氛推到沸騰。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●曹西平驟逝！知名殯葬業小冬瓜 現身殯儀館

● 曹西平猝逝！離世當天 凌晨4點還在回留言

