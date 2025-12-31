東森陪你跨年／粉絲不畏風雨漏夜排隊 只為一睹她風采

儘管現場下著大雨，但粉絲們仍熱情湧入會場。（圖／記者游承霖攝影）





「閃耀新北1314跨河煙火」今晚在淡水、八里雙主場閃耀登場，從下午4時30分開始，由YOYO家族熱鬧開場，接續一連串藝人帶來勁歌熱舞表演，儘管淡水地區下著大雨，但仍有不少鐵粉不畏風雨，一開放進場後，就擠到舞台前方，甚至有人漏夜排隊只為一睹偶像風采，其中，最多人期待的就是今晚壓軸登場的韓國人氣天后MAMAMOO成員HWASA（華莎）。

淡水漁人碼頭「星光舞台」將由江振愷Terry、林姮均聯手主持，卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，壓軸登場的韓國MAMAMOO成員HWASA更是今年焦點。

今天下午開放入場前，就已有不少鐵粉不畏風雨，排隊等候開放進場，其中，最多人期待的就是為了目睹HWASA的風采，而在下午3時許，開始陸續開放進場後，粉絲們瞬間擠到舞台搖滾區，隨著時間越來越晚，現場也聚集越來越多民眾。

不少粉絲冒雨排隊，就是為了目睹HWASA的風采。（圖／翻攝畫面）

