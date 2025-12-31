東森陪你跨年／美秀集團嗨翻北跨！「台上嗑香蕉全被拍」本人回應了

美秀集團今（31）日在台北跨年熱情獻唱。（圖／東森娛樂）





美秀集團今年初爆發內鬨，團員修齊正式退團，由主唱狗柏、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文4人組合繼續發展，今（31）日美秀集團在「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」開場獻唱，一連帶來多首曲目，其中鼓手鍾錡更在台上吃起香蕉，畫面相當驚人。

美秀集團稍早一連帶來歌曲〈我要你愛〉、〈電火王〉、〈懲罰〉、〈電火王〉、〈偷偷愛〉、〈這幾年〉、〈捲菸+愛情的大壞蛋〉，豈料，在唱到一半時鍾錡突在台上表演起大方剝起香蕉開吃，讓現場粉絲全都看傻。

鼓手鐘錡突在台上表演起吃香蕉。（圖／翻攝畫面）

對此，鍾錡則回應表示：「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」至於今天表演的感想，美秀集團則玩起諧音哏開心表示：「雨天蕉不熄大家的熱情。」



