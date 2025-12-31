東森陪你跨年／華莎來了！低胸爆乳太犯規 高衩開到腿根

淡水漁人碼頭「星光舞台」壓軸請來全能女神MAMAMOO的華莎。（圖／東森新聞）





新北市年末盛事「閃耀新北1314跨河煙火」今（31）日盛大登場，淡水漁人碼頭「星光舞台」卡司陣容堅強，在晚間8點26分施放完煙火後，由黃偉晉帶來精彩表演，緊接著壓軸請來全能女神MAMAMOO的華莎，一現身全場尖叫聲不斷。

黃偉晉一連帶來〈好累〉、〈我還是一個人〉、〈唱歌的時候就變了一個人〉，真性情的他笑說，今晚表演的時間很剛好，結束還能跟朋友一起過，「我好久沒有跨年了」，貼心的他除了要粉絲不要感冒外，更預告明年有很多新節目要上，希望大家能多多支持。

黃偉晉在倒數煙火後演出。（圖／東森新聞）

緊接著，全能女神華莎一出場氣勢十足帶來〈Chili〉，她以細肩緊身低胸洋裝大秀好身材，開衩設計一路秀到腿根，火辣又性感，唱完第一首歌，她也感性說道，「今天我就會把這裡想成是我的家，開心的唱完歌再回去。」

華莎一出場氣勢十足。（圖／東森新聞）

另外，華莎在青龍獎與朴正民演出新歌〈Good Goodbye〉的橋段，在社群掀起熱烈討論，因此主持人也特地送上台版高跟鞋「藍白拖」，緊接著她一連帶來〈NA〉、〈TWIT〉、〈Maria〉，最後壓軸帶來〈Good Goodbye〉，並祝粉絲新年快樂。

華莎高舉「藍白拖」。（圖／東森新聞）

