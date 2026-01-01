東森陪你跨年／華莎淡水壓軸開唱！ 雨中熱舞「大辣高衩裙」嗨翻淡水

新北淡水跨年晚會迎來重量級壓軸嘉賓，南韓當紅女星華莎驚喜降臨。（圖／翻攝自華莎IG）





新北淡水跨年晚會迎來重量級壓軸嘉賓，南韓當紅女星華莎驚喜降臨！她頂著俐落黑色短髮，身穿一襲貼身細肩帶高衩洋裝性感亮相。儘管天公不作美，現場下起滂沱大雨，但粉絲們不畏寒風冰雨苦守整晚，熱情絲毫不減，賣力應援的聲浪響徹雲霄，只為一睹偶像風采。



當華莎唱起在青龍獎上爆紅的《Good Goodbye》時，更是將全場氣氛推向最高潮。「踩著我離開也沒關係，請不要回頭……」深情的嗓音配上動人的歌詞，彷彿訴說著：「難過的不是只有你，我也很痛啊，可是我還是想試著去理解你。」她以精湛的歌藝，徹底征服了在場所有聽眾。

華莎在雨中賣力演出，展現極大誠意，火力全開釋放性感魅力。那一襲連身高衩小禮服完美襯托出身材曲線，舉手投足間的霸氣與自信，讓台下粉絲看得目不轉睛，連眼睛都捨不得眨一下，深怕錯過任何精彩瞬間，直呼淋雨等待也值得。



演出尾聲更出現有趣插曲，有熱情粉絲送上充滿台灣味的「藍白拖」，雖然華莎當下似乎對這份禮物感到些許困惑，不太懂其中的意涵，但仍感受到粉絲滿滿的心意。最後，她也不忘用中文甜甜地喊出一句「我愛你」，為這場跨年盛會畫下溫馨又完美的句點。

