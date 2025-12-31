東森陪你跨年／蔡依林、五月天、陳昇開唱 懶人包一次看

蔡依林跨年夜在大巨蛋舉辦演唱會。（圖／凌時差提供）





2025年最後一天，各縣市政府舉辦跨年晚會，祭出超狂卡司陪伴民眾迎接2026年的到來。除此之外，蔡依林、五月天以及陳昇也在跨年夜開唱，《EBC東森娛樂》特別整理各場亮點，歌迷們不容錯過。

陳昇《我不是搖滾歌手》跨年演唱會

陳昇第31次舉辦跨年演唱會，於今天晚上8點30分在台北國際會議中心TICC開唱，也是第5年同步線上演出。每年都與歌迷相約老地方，陳昇預告跨年夜將是「不醉不歸」的音樂盛宴，歌單更開出逾40首經典歌曲，保證讓歌迷唱到開心。

陳昇日前進行跨年演唱會總彩排。（圖／宜辰整合行銷提供）

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會

蔡依林出道26年首度登上大巨蛋開唱，從30日起連唱3天，斥資9億打造「愉悅宇宙」，創下大巨蛋演唱會新高，並以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相後串聯構成，近20項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中，將現場打造成萬獸派對。

蔡依林大巨蛋演唱會斥資9億創新高。（圖／凌時差提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會

五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會回到起點台中，自27日起連開6場，帶著歌迷從2025年跨到2026年，其中28日第2場更邀來師妹丁噹助陣，讓五月天瞬間變成「唱跳團體」，引發全場尖叫聲。

五月天5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會新年快樂版找來丁噹當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

