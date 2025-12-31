東森陪你跨年／蔡健雅北跨冒雨開唱！「淋成落湯雞」嚴重燒聲堅持不撐傘

蔡健雅冒雨獻唱台北跨年。（圖／東森娛樂）





金曲歌后蔡健雅今（31）日登上「2026台北最High新年城」舞台，稍早她以一襲身藍色長裙抱著木吉他冒雨開唱，更與韋禮安同台合唱經典曲目〈拋物線〉，讓現場粉絲相當驚喜，不過她一到後台訪問聲音明顯沙啞，坦言從平安夜就感冒至今，一起床扁桃線就開始發力，幾乎是快沒有聲音的狀態。

蔡健雅透露，最近染上流感與扁桃腺發炎，加上馬不停蹄地往返中國、美國演出，最後才回到台灣，以感冒的狀態完成3個工作，加上剛剛又在舞台上淋雨，所以表演時感到十分寒冷，「我可能明天就完全沒有聲音了，但其實也是一種非常難忘的經驗」。

蔡健雅抱病冒雨開唱。（圖／東森娛樂）

即便如此，蔡健雅仍相當敬業的帶來〈紅色高跟鞋〉、〈Letting Go〉、〈達爾文〉、〈芬蘭距離〉、〈beautiful love 〉，讓現場歌迷一飽耳福，被問及被問為何沒有撐傘，她也表示不想要破壞畫面美感，「雨配上燈光其實很有效果，我就想說享受它。」

對此，蔡健雅也分享喉嚨保養秘招，她則自己屬於自然路線，沒有特別吃特效藥，除了補充維他命外，也會用「洋蔥加蜂蜜」的秘招保養，至於2026年計畫，蔡健雅坦言非常期待，形容明年對她來說是「小年」，能嘗試一些不同、有趣的小計畫，「沒有專輯，我可以很確定，但會有特別的東西，很快就會跟大家分享。」



