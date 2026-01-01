東森陪你跨年／蕭亞軒好久不見！ 跨年登湖南邀粉絲「演唱會見」

中國跨年晚會眾星雲集，其中最受矚目的焦點，莫過於許久未見的藝人蕭亞軒。（圖／翻攝自蕭亞軒IG）





中國跨年晚會眾星雲集，其中最受矚目的焦點，莫過於許久未見的藝人蕭亞軒。她選擇湖南衛視作為復出首秀的舞台，身穿黑色皮衣套裝帥氣亮相，一連獻唱多首經典金曲，與現場粉絲一同熱鬧迎接新年。



除了精彩的唱跳演出，蕭亞軒更在舞台上感性地向歌迷告白：「我愛你，謝謝你們！」並驚喜預告接下來將舉辦演唱會，一句「演唱會見」讓期待已久的粉絲興奮不已，也為這場復出秀畫下充滿希望的句點。





同樣備受期待的「甜心教主」王心凌，身披黃金戰袍閃亮登場，與機器人一同尬舞，畫面極具視覺衝擊力。她的舞台魅力席捲全場，不僅迷倒台下無數「王心凌男孩」，更引發全場大合唱，將氣氛推向最高潮。

晚會亮點不僅止於此，資深音樂人羅大佑以歌聲帶領觀眾夢回童年，喚起無限回憶；而古裝劇男神劉宇寧則憑藉190公分的高挑身材展現強大氣場，演唱經典名曲〈刀劍如夢〉火力全開，展現不凡的舞台魅力。





