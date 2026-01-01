東森陪你跨年／蕭敬騰跨年開唱險遭砸 空拍機意外墜落

金曲歌王蕭敬騰睽違五年重返台灣跨年舞台。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）





金曲歌王蕭敬騰睽違5年重返台灣跨年舞台，不過唱到最後一首王妃時，空拍機的旋翼疑似遭舞台噴出的彩帶纏繞，最後失控掉落舞台，並發出巨響，差點砸到在舞台演出的蕭敬騰。

金曲歌王蕭敬騰睽違5年，重返台灣跨年舞台。帶來好幾首經典歌曲，讓台下歌迷聽得如癡如醉，只不過中途卻發生小插曲。在演出進入尾聲，蕭敬騰演唱壓軸歌曲〈王妃〉時，現場卻發生驚險插曲，演唱最後一首歌曲〈王妃〉時，空拍機掉在舞台上。





據了解，該空拍機疑似因旋翼遭到舞台噴出的彩帶纏繞，導致失去動力而墜毀。墜落地點距離正在演出的蕭敬騰僅約5公尺，場面險象環生，所幸未直接砸中人員。雖然這起意外未造成任何人員受傷，但為了確保未來演出安全，相關單位已請廠商針對舞台道具設計及彩帶施放角度進行嚴格檢討與調整，避免類似狀況再次發生。



