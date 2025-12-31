東森陪你跨年／蕭煌奇美聲全場陶醉 狂開「地獄梗」

金曲歌王蕭煌奇淡水漁人碼頭「星光舞台」跨年晚會。（圖／東森新聞）





淡水漁人碼頭「星光舞台」跨年晚會在今（31）日下午5點登場，由Terry（江振愷）、林姮均主持，卡司陣容堅強，由金曲歌王蕭煌奇領軍，合體全方位樂團，一出場就先大開地獄梗，「我是你的司機蕭煌奇」。

蕭煌奇一連帶來〈一定要成功〉、〈好好先生〉、〈沒那麼簡單〉，幽默的他詢問粉絲想聽什麼歌，有人大喊〈末班車〉，他開玩笑說「想回家是不是」，讓全場笑翻。他也不忘呼籲觀眾，「雖然在雨中，不要像我一樣感冒，要保重身體。」寵粉的他更預告要唱到大家開心為止。

廣告 廣告

蕭煌奇受訪更笑說，「雖然下雨，我也是從板橋開車來」，甚至表示「我有大客車駕照，不嫌棄的話下次我也會開大客車去接你們。」緊接著淡水在地歌手李炳輝現身，合唱完歌曲〈輝煌旅行社〉後，蕭煌奇又說跟李炳輝約好要一起去「飆車」，「歡迎大家來坐我們的車」。

蕭煌奇合體李炳輝大玩「地獄梗」。（圖／東森新聞）

蕭煌奇合體李炳輝大玩「地獄梗」。（圖／東森新聞）



【更多東森娛樂報導】

●快訊／林俊傑為母慶生「同框網紅七七」大方認愛

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

●林俊傑認愛網紅女友！「見家長爆婚事將近」 經紀公司回應了

