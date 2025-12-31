東森陪你跨年／蘇慧倫、韋禮安來了！2026新竹跨年「不斷電」超強卡司、煙火、交通全攻略

「2026大新竹跨年晚會」即將登場（圖／東森新聞）





迎接2026年倒數！你已經計畫好要去哪裡跨年了嗎？由新竹縣市合辦、新竹市政府主辦的「2026大新竹跨年晚會」，今年以「新竹 ON LOOP 不斷電」為主題，將於12月31日晚間6點在大湳雅公園盛大開唱。新竹市除了有300秒璀璨煙火秀外，更規劃了超過百攤的美食與遊藝市集，還邀請到「不老女神」蘇慧倫、情歌王子韋禮安和大家一起跨年。

除了兩實力派歌手外，演出名單還包括搖滾天團TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅等，更邀請到金泰佑、幽靈水晶及在地團體海岸乾杯等接力演出。活動預計從晚間6點一路嗨到2026年元旦。

新竹跨年攻略一次看

交通攻略：縣市接駁專車、交管專案一次看 為因應大量人潮，市府與縣府均規劃了完善的交通接駁措施：

新竹縣接駁專線： 16:00至22:00從縣政府出發，途經體育場、喜來登飯店直達會場。

新竹市接駁專線： 17:00至23:00於南寮漁港旅遊服務中心、新竹火車站兩處發車。

回程服務： 兩市接駁車自21:00起至翌日凌晨01:00提供回程載客。

交通管制： 會場周邊（大雅路、水田街、湳雅街部分路段）自16:00起轉為行人徒步區，管制至翌日凌晨02:00。此外，東大路部分慢車道將規畫為機車臨時停車區，方便機車族步行抵達。

市府呼籲，跨年期間交通流量大，請民眾多加利用大眾運輸與接駁專車。更多活動詳情，可至新竹市政府、新竹縣政府臉書或文化局官方平台查詢，一同迎接2026年。



