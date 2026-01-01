東森陪你跨年／跨年煙火「在我家窗前炸開」 民眾驚嚇尖叫

跨年夜慶祝活動熱鬧非凡，許多人選擇自行施放煙火助興。（示意圖／Pexels）





跨年夜慶祝活動熱鬧非凡，許多人選擇自行施放煙火助興，但對台中一位民眾來說，卻是一場不折不扣的驚魂記。該名住戶在家中跨年時，竟遭遇煙火直接在自家窗戶前炸開的驚險場面，近在咫尺的爆炸聲與強光，讓他嚇得當場放聲尖叫。



透過民宅玻璃窗向外看，一道道煙火不斷從下竄升，強烈的閃光伴隨著震耳欲聾的巨響，令人不禁擔憂窗戶隨時會被炸破。這段驚悚畫面曝光後，有網友幽默形容這根本是「在家直接體驗鹽水蜂炮」；然而，這種危險行為所造成的亂象，其實並非個案。

雖然煙火絢爛美麗，但仔細觀察施放地點，竟多數位於車水馬龍的大馬路旁或人行道上。台中市消防局接獲多起通報，範圍涵蓋台灣大道、勤美綠園道，甚至國道旁的大樓周邊，都有民眾隨意施放煙火。狂歡過後，現場不僅遺留大量廢棄包裝盒，部分地磚更被燒得焦黑，留下一片狼籍。



對此，台中市消防局特別呼籲，施放煙火必須事先經過申請報備才算合法。若民眾未經許可便隨意在公共場所或管制區域施放，將認定為違規行為，相關單位可依法進行開罰，提醒民眾切勿以身試法。

