東森陪你跨年／迎接2026！全台跨年晚會維安一次看
今（31日）跨年活動陸續登場，各縣市大型晚會與煙火活動同步啟動高規格維安部署，從入場安檢、人流管制到交通疏導全面到位，警方與相關單位呼籲民眾配合相關措施，共同確保跨年夜平安順利。《EBC東森新聞》為您整理各縣市跨年晚會維安措施。
台北市｜台北最High新年城—2026跨年晚會
重點路口安檢、警民力大規模部署
「台北最High新年城—2026跨年晚會」活動會場於上午10時清場、下午1時開放入場。警方在兩處重要路口節點，針對可疑人物以金屬探測儀進行搜檢，確保入場安全。
台北市警局指出，跨年晚會共動員警力2156人，其中包含警政署支援警力586名，另結合858名民力，同步配合會場周邊交通管制，維持秩序。
新北市｜淡水「閃耀新北1314」跨河煙火
新北警分區安檢、空地立體監控
新北市淡水跨河煙火活動，警方採取高強度分區維安作為，活動前針對舞台、人潮熱點與流動廁所進行全面偵檢，活動期間則配置機動分遣組與防爆小組即時應變。
警方同步運用無人機、即時影像系統及手機信令數據掌握人流，並動員超過500名警民力，在活動結束前加強出入口分流引導，避免踩踏風險。
桃園市｜桃園ONAIR跨年晚會
比照國際演唱會規格全面安檢
桃園跨年晚會於樂天桃園棒球場及亞洲矽谷廣場雙場地舉行，樂天棒球場將實施人員與隨身物品安檢，禁止攜帶大型背包、行李箱與危險物品。
警方動員特殊任務警力、防暴警犬，搭配金屬探測器與無人機干擾設備，進行場內外安全檢查，呼籲民眾輕裝入場配合安檢。
新竹市｜新竹ON LOOP不斷電
交通三層管制、救護動線預留
新竹跨年晚會於大湳雅公園舉行，警方與市府針對突發狀況完成多次沙盤推演，並規劃交通三層管制分流車潮。
會場周邊預留緊急救護通道與行人安全走廊，並呼籲民眾多利用接駁車進出。
台中市｜2026台中最強跨年夜
維護市民安全 入口安檢、即時簡訊警示
台中跨年晚會於水湳中央公園登場，會場設置6處安檢門，入場民眾需配合安檢並脫口罩，禁止攜帶行李箱或登機箱。
台中市動員約700名警力，若現場人數超過容留上限或發生突發狀況，將即時發送細胞簡訊提醒民眾。
雲林縣｜Light up Yunlin電光跨年
入場安檢、嚴禁危險物品
雲林跨年晚會於縣立田徑場舉辦，下午4時開放進場，民眾須接受安全檢查，大型包包或可疑物品將進行開袋檢查。
縣府強調，場內禁止攜帶刀械、雷射筆、易燃易爆物及長柄物品，並全面禁菸酒、檳榔與寵物。
台南市｜台南好Young跨年晚會
霹靂小組進駐、交通場域戒備
台南跨年晚會於永華市政中心西側廣場舉行，禁止攜帶大型行李箱、攝影架與長梯入場。
警方動員318名警力及44名民力，並出動霹靂小組、偵爆犬支援安檢，同時透過遠端監視系統控管人流。
高雄市｜雄嗨趴夢時代跨年晚會
智慧監控、人流即時管制
高雄跨年晚會預估湧入逾20萬人次，警方部署上千名警力，並結合捷運警察隊加強車站與車廂巡查。
市府同步運用360度球型攝影機、空拍機與智慧儀表板監控人流，必要時將啟動人流管制與細胞簡訊疏導。
宜蘭市｜璀璨蘭城 幸福宜市
交通管制、接駁疏運
宜蘭跨年活動於運動公園登場，提供免費接駁車串聯後火車站與轉運站。
警方於下午5時起至凌晨2時實施多路段交通管制，提醒民眾提前規劃動線。
花蓮縣｜太平洋觀光節跨年演唱會
目視安檢、限制大型物品
花蓮跨年演唱會於東大門廣場舉行，會場設置3處安檢點，採目視檢查方式。
攜帶大型行李或置物車者禁止入場，以維持人潮動線與活動安全。
台東縣｜東！帶我走：東漂去旅行
清樓專案＋進場安檢
台東警方跨年前啟動清樓專案，針對集合住宅與出租套房加強治安清查，並於跨年前夕加強酒吧、KTV臨檢。
跨年當日，會場周邊實施安檢與人流管制，禁止攜帶刀械、爆裂物與煙火入場。
