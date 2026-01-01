東森陪你跨年／迎2026新年信義區民眾擠爆！刺客教條也現身

台北信義區跨年夜人潮湧現，為了迎接新的一年，許多民眾精心打扮，力求在人群中成為焦點。（圖／東森新聞）





台北信義區跨年夜人潮湧現，為了迎接新的一年，許多民眾精心打扮，力求在人群中成為焦點。有人換上「刺客教條」的經典服裝帥氣現身，表示想趁著慶祝跨年，把平時想穿的造型秀出來；也有民眾嘗試大膽的「賽博龐克」風格，以此解鎖久違的跨年體驗，用嶄新且絢麗的面貌，熱情迎向2026年。



現場的外國朋友同樣熱情滿點，對著鏡頭興奮高喊「新年快樂，我們愛台灣」。為了在擁擠的人群中不走散，有群外國民眾更自備了「找人神器」，讓朋友戴上顯眼的黃色箭頭頭飾。他們打趣地說，擔心朋友在人海中迷失方向，特地買了這個標記，這樣無論人潮多擁擠，都能隨時確認彼此的位置。

跨年夜也是結交新朋友的絕佳時機，許多外國遊客表示，台灣風景優美、人情味濃厚，讓他們覺得「非來不可」。即便原本互不相識，大家也能在這裡打成一片，享受當下的歡樂氛圍。更有初次來台的旅客對於台灣井然有序的規劃感到驚艷，直呼這裡真的是個很棒的國家，非常享受這裡獨特的過節氣氛。



在這充滿人情味的夜晚，大家一致認同「台灣 No.1」。除了狂歡慶祝，台灣民眾也感性地許下新年新希望，期盼來年台灣平安、世界和平。在一片互道「新年快樂」的溫馨祝福聲中，不分國籍與彼此，共同迎接美好的未來。

