東森陪你跨年／「閃耀新北1314跨河煙火」 9萬人齊聚迎2026

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」31日傍晚盛大展開，儘管跨年夜下雨，仍不減民眾迎接新年的熱情，活動匯集雙主場流行音樂演唱會、特色市集、跨河煙火與人文地景漫遊，共吸引近9萬人共度跨年。舞台卡司包括韓國人氣天后HWASA、以《進擊的巨人》片尾曲爆紅的日本創作歌手樋口愛等韓日藝人壓軸演出，為跨年夜掀起高潮。新北市長侯友宜與受邀出席的美國在台協會（AIT）處長谷立言、市府團隊及現場民眾一同倒數，於20時26分施放時長13分14秒的跨河煙火，在河岸的璀璨煙花下迎接嶄新的一年。

新北市政府表示，今年「閃耀新北1314跨河煙火」活動以2026年即將通車的淡江大橋為主軸，打造跨河串聯的雙舞台演唱會，從31日下午起陸續出現人潮，民眾撐傘、穿雨衣漫步河岸，展現跨年不畏風雨的熱情。下午4點30分起在淡水開唱，淡水「星光舞台」由YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、小男孩樂團、隨心所欲樂團、蕭煌奇、李炳輝和全方位樂團，以及黃偉晉接力登場。

其中，金曲歌王蕭煌奇攜手全方位樂團，以〈一定要成功〉凝聚現場能量，接續演唱〈好好先生〉、〈沒那麼簡單〉等膾炙人口的經典歌曲，溫暖歌聲引起全場共鳴。蕭煌奇更與淡水在地藝人李炳輝，同台合唱新歌〈輝煌旅行社〉及〈流浪到淡水〉，呼應跨河煙火舉辦地點「淡水星光舞台」，也讓音樂與土地情感緊密交織；壓軸登場的韓國人氣天后 HWASA，則以舞台魅力震撼全場，一現身便引爆觀眾歡呼聲。HWASA 帶來新歌〈Good Goodbye〉，低沉而富有張力的嗓音，搭配極具力量感的舞台演繹，魅力四射的國際級演出，現場尖叫聲不斷。

晚間8點10分，主持人帶領新北市長侯友宜、美國在台協會（AIT）處長谷立言、藝人黃偉晉以及市府團隊和全場民眾一起倒數。今年跨河煙火特別邀請享譽全球的法國「Groupe F」擔綱設計，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，三幕式呈現跨越淡江大橋的橋河共演。煙火於20點26分準時施放，全長13分14秒，總發數超過35,000發，運用超過60種色彩與多層次結構，包含八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布等訂製煙火，搭配橋體燈光束，讓淡水夜空如同被畫筆點亮的絢麗畫布。

新北市長侯友宜表示，「閃耀新北1314跨河煙火」已成為新北的年度代表活動，市府團隊年年都希望用最好的表演、最美的煙火，陪伴市民迎接新的一年。今年以淡江大橋為串連象徵，期待2026年淡江大橋通車。

