東森陪你跨年／阿妹領軍！全台最頂跨年 網友一面倒全推台東

今年網友公認全台「最頂」的跨年晚會非台東莫屬。這場盛會由天后張惠妹親自擔任總導演，在她的強大號召力下，成功力邀另一位天后A-Lin及本土天團玖壹壹共襄盛舉。有了重量級卡司助陣，阿妹本人更玩得相當盡興，不僅親自把關節目內容，更讓整場晚會毫無冷場。



阿妹登台後隨即讓氣氛沸騰至最高點，她一連熱唱長達70分鐘，將跨年現場打造成一個大型派對，經典歌曲一首接一首，讓台下觀眾聽得如癡如醉，直呼「根本聽不夠」。網友一面倒推爆這場演出，認為無論是氣氛還是內容，絕對是今年全台跨年的巔峰之作。

表演環節中充滿驚喜，阿妹特別邀請葛仲珊合唱，將經典歌曲〈跳進來〉與新人團體CORTIS的超洗腦神曲〈GO！〉進行混音結合。兩人更在台上大唱時事哏「吳麗萍妳好像搭丟賽」，幽默又跟進潮流的橋段，讓現場粉絲感到超級驚喜，嗨翻全場。



除了台上的精彩演出，玖壹壹團長春風也加碼爆料幕後花絮。他透露這次來到台東，阿妹依然精力充沛，甚至與他們狂歡到凌晨四點都沒有停歇。從台前的完美演出到台後的熱情活力，都證明了這場台東盛會不愧是全台最強的跨年演唱會。



