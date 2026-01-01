東森陪你跨年／陳漢典Lulu高雄跨年晚會合體 藏不住甜蜜

演藝圈「新婚銀色夫妻」陳漢典與 Lulu 在高雄跨年晚會甜蜜合體。（圖／翻攝自LULU IG）





演藝圈「新婚銀色夫妻」陳漢典與 Lulu 在高雄跨年晚會甜蜜合體。Lulu 此番卸下主持棒，改以歌手身分霸氣開場，不僅帶來「紅桃姊姊、黑桃妹妹」等勁歌熱舞，更換上小露香肩的造型展現好身材。身為晚會主持人的陳漢典則在台下熱情應援，Lulu 唱跳之餘不忘搞笑問觀眾：「身材好不好？陳漢典有沒有賺到？」讓現場笑聲不斷，兩人甜蜜氣氛藏不住。



舞台上的 Lulu 氣場全開，一首接一首的動感歌曲讓氣氛沸騰，高唱「觸電的那種感覺，通通給我跳起來」，展現出有別於主持人的驚豔魅力。這也是她繼 12 年前首度在高雄主持跨年後，首度以歌手身分強勢回歸。她在台上感性又幽默地表示：「難得我是歌手身分，老公是主持人，如果他有主持不好的地方，請大家多多包涵，他已經盡最大力了！」並號召觀眾給予主持人熱烈掌聲。

表演結束後，Lulu 妙語如珠，麥克風一拿到手彷彿「主持人魂」上身，讓在台下的陳漢典忍不住大喊：「老婆，下來聊啦！唉呦，下來聊啦！」試圖將她接下台。兩人在台上的甜蜜合體與逗趣對話，包括 Lulu 演唱歌詞中「愛情有你有你，不會油膩」的甜蜜呼應，都讓全場粉絲嗨翻天。



不僅台上精彩，廣告時間兩人與台下觀眾的互動同樣默契十足，甚至一度聊到忘我。當工作人員舉牌畫圈圈提示即將進現場時，Lulu 竟一把搶過提示牌，原本說好的「甜蜜合體」最終在兩人的即興搞笑中收場，也為這場跨年晚會增添了更多歡樂亮點。

