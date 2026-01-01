東森陪你跨年／101煙火秀「全長6分鐘」！ 「五大篇章」點亮夜空迎2026

告別2025年，全台目光聚焦台北101，共同迎接嶄新的2026年。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）





告別2025年，全台目光聚焦台北101，共同迎接嶄新的2026年。今年煙火秀以「我們的世代」為主題，全長六分鐘、劃分為五大篇章，在主持人與群眾熱情的倒數聲中璀璨綻放。透過這場視覺盛宴，帶領大家揮別過去一年的紛擾與壞情緒，用絢爛光火開啟新年的序幕。



煙火秀在聽覺編排上極具巧思，首先以強烈的搖滾節奏融合熟悉的國旗歌旋律與下課鐘聲，勾起跨世代的成長記憶，搭配俐落的煙火線條，象徵民主世代的吶喊與力量。隨後，天團五月天驚喜獻聲，以充滿元氣的歌曲〈第一天〉將現場氣氛推向最高點，讓民眾在2026年的第一刻便感受到滿滿的熱血與活力。

緊接著的篇章則聚焦於台灣引以為傲的軟硬體實力。回顧過去一年，科技發展不僅是國家重心，更是領航未來的關鍵動能；此段落透過音樂與煙火的精密編排，完美詮釋「科技之島」的光熱與優勢，展現台灣在全球舞台上持續發光、引領前行的堅定意象。



壓軸篇章回歸「多元的土地」，由張富隆創作的《聲織福爾摩沙》譜寫出屬於這片土地的繽紛樂章，演繹台灣精神的交織與共融。隨著煙火層層堆疊、華麗綻放，最終以燦爛的金色光芒完美收尾，不僅點亮夜空，也為2026年注入了全新且閃耀的希望。

