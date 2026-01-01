東森陪你跨年／2026跨年夜9組韓星登台！ 權恩妃首在台跨年

在南台灣的高雄，「水彈女王」權恩妃首度參與台灣跨年演出。（圖／翻攝自權恩妃IG）





全台民眾在31日晚間熱情湧入各地跨年活動，在一片熱鬧喧騰中共同迎接2026年的到來。今年的跨年晚會星光熠熠，全台一共邀請了9組韓流藝人跨海助陣，從經典天團到新生代偶像輪番登場，這股強勁的「韓流」勢力，無疑成為此次跨年夜的最大亮點。



在南台灣的高雄，「水彈女王」權恩妃首度參與台灣跨年演出，她以一襲性感裝扮搭配火辣熱舞登場，瞬間電暈現場大票粉絲。鏡頭轉到桃園，南韓女團Apink再度來台並擔綱晚會壓軸，以甜美嗓音與爆發力十足的舞台魅力引爆全場，陪伴粉絲一同倒數跨年。

北部舞台同樣掀起滿滿的「回憶殺」，二代天團KARA睽違12年重返台北，帶來多首經典舞曲，讓台下歌迷氣氛嗨到最高點。此外，實力派女團STAYC現身台南開唱；而2024年底才剛透過台韓選秀節目出道的男團7TO8，則登上了台中麗寶跨年晚會，以帥氣的演出征服全場觀眾。



縱觀全台跨年晚會，南韓藝人從北到南輪番上陣，各具特色的演出讓各地舞台精彩紛呈。在這辭舊迎新的重要時刻，韓星們的接力熱唱不僅掀起一陣狂熱韓流，也為台灣觀眾留下了亮點滿滿、難以忘懷的跨年夜回憶。



