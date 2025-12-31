東森陪你跨年／KARA時隔12年來台！「狂吸20萬人朝聖」嗨喊：我愛台北

南韓傳奇女團KARA睽違12年來台演出。（圖／東森娛樂）





南韓傳奇女團KARA睽違12年來台，昨（31）日在「2026台北最High新年城」獨家壓軸獻唱，一登場便引來現場20萬名粉絲尖叫，即便淋雨也絲毫抵不住粉絲們的熱情，而KARA也一連帶來多首經典舞曲，回應現場歌迷們的期待。

KARA一連帶來多首經典曲目。（圖／東森娛樂）

KARA一連帶來多首經典曲目。（圖／東森娛樂）

KARA睽違12年來台，一登場就用中文向粉絲打招呼，接著便帶來〈Lupin〉、〈Mamma Mia〉、〈When I Move〉、〈Honey〉、〈Mister〉、〈STEP〉6首歌曲，其中經典曲目〈Honey〉音樂一響，讓歌迷瞬間陷入回憶殺，更掀起全場大合唱，畫面十分壯觀。



