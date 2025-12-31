東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃

Lulu黃路梓茵重拾歌手身份打頭陣。（圖／年代提供）





「2026雄嗨趴」今晚於高雄夢時代時代大道盛大登場，主持人由陳漢典、木木林葦妮與阿本組成全新陣容，三人身穿粉紫色套裝一登場便掀起滿場尖叫。木木林葦妮更化身語言擔當，以中文、台語、客語三聲道親切向觀眾問候，展現滿滿親和力。

高雄夢時代跨年晚會主持人由陳漢典搭檔木木林葦妮與阿本。（圖／年代提供）

今天也是阿本的跨年主持首秀，他坦言心情既緊張又期待，盼能與高雄的朋友一同迎接嶄新一年。隨後，新晉人夫陳漢典介紹首位重量級卡司——Lulu 黃路梓茵，陳漢典瞬間化身「誇誇大隊」，介紹詞火力全開，誇讚老婆集齊美貌與智慧於一身，許多人會稱其為主持女神，但她今晚將以歌手身份登台，且必須強調她在每個領域都是女神，只要上臺就是100分，尚未開唱就先狂撒閃光彈，為跨年晚會揭開熱鬧序幕。

今晚高雄跨年卡司由Lulu黃路梓茵打頭陣，重拾歌手身份的她穿著開衩小可愛露出小蠻腰，搭配DJ、豪華舞群陣容炒熱現場氣氛，以〈使勁搖〉、〈觸電〉電音組曲讓氣氛嗨到最高點，洗腦歌詞「愛的魔力轉圈圈」響遍夢時代，讓全場一起「電」起來。

Lulu黃路梓茵重拾歌手身份，穿著開衩小可愛露出小蠻腰。（圖／年代提供）

〈愛人醉落去〉+〈愛情有你〉台語組曲更是掀起回憶殺大合唱，在台下的陳漢典也沉醉其中，隨歌熱舞狂比愛心表白，絲毫不受愛妻與男舞者親密共舞影響。Lulu黃路梓茵分享自己人生第一次主持跨年就是在高雄，這次以歌手身份回歸讓她感觸萬分，而談及老公陳漢典時害羞表示，「台下有喜歡的人在」。

Lulu也不忘替老公做人情：「如果有主持不好的地方請多多包涵。」夫妻倆台上台下隔空對話的甜蜜互動讓網友直呼：「又重新相信愛情！」演出結束後，心繫老婆的陳漢典立刻貼心上前，邊喊著「老婆」邊牽著Lulu黃路梓茵一同走向觀眾區進行互動，兩人甜蜜同臺台福藏不住，儘管天色已暗，新婚夫妻依然成為最閃亮的焦點組合。



