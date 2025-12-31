東森陪你跨年／Ozone帥氣現身 淡水限定歌曲粉絲嗨翻

人氣男團Ozone帥氣現身。（圖／東森新聞）





迎接2026年，淡水漁人碼頭的「星光舞台」在今（31）日下午5點登場，由Terry（江振愷）、林姮均主持，首先由YOYO家族開場，大跳〈卡加布列島〉、〈捏泥巴〉、〈釣魚記〉，掀起滿場觀眾共鳴，緊接著人氣男團Ozone帥氣現身。

Ozone一出場，掀起滿場尖叫聲。（圖／東森新聞）

Ozone一出場，掀起滿場尖叫聲，雖然現場飄著毛毛細雨，仍不減粉絲熱情，Ozone以帥氣黑西裝帶來Remix版〈O.A.O.〉，更特別準備淡水限定〈一起看月彎彎〉，不只現場粉絲驚喜不已，連線上看直播的粉絲也直呼「好帥喔！」

邁向2026，Ozone坦言雖然天氣不好，但現場粉絲非常熱情，Ozone也不能輸，承諾今晚的表演一定要讓粉絲開心，「希望今年發生所有事情整理成美好回憶，變成明年的浪漫。」緊接著帶來〈浪漫主義〉、〈Purple Days〉。



