東森：旗下多事業步入轉盈 AI轉型降本增效

（中央社記者江明晏台北6日電）東森集團今天宣布，ETtoday新聞雲轉虧為盈、東森寵物明年可望全面轉盈，東森集團AI轉型奏效，外界對「裁員」的誤解應正名為「降本增效」，目的在強化企業競爭力與營運效率，而非單純人力縮減。

東森集團表示，旗下東森購物今年10月單月營業利益新台幣1億6400萬元，營業利益率達14.5%，前10月營業利益16億元，全年營業利益率維持13%。

東森購物表示，自AI導入以來，今年在管銷費用即節省4億元，帶動營業利益率穩定提升至13%至14.5%，全年預計發放5000萬元AI獎金，並於年底針對具AI實作成果的員工調薪。

東森強調，外界對「裁員」的誤解應正名為「降本增效」，這是全球企業AI轉型的共同趨勢，以亞馬遜為例，雖裁員縮編，但在AI布局助威下，亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）營收創兩年新高，AI導入的核心目的在於強化企業競爭力與營運效率，而非單純人力縮減。

東森購物近年積極拓展新事業，包括商場經營與美容品牌REGAL，商場事業仍處轉型期，累計虧損約3億多元，但已新增15萬名會員，REGAL在連續5年虧損後，去年已達損益平衡，今年預計可貢獻獲利9000萬元。

東森集團表示，旗下ETtoday新聞雲已結束4年虧損，自7月起連續獲利，10月單月獲利達1500萬元，創歷史新高，員工人數由2023年的561人減至今年10月的385人，透過AI導入控管成本，預估明年全年獲利可望破億元。

東森寵物事業在AI與數位化整合下營運顯著改善，虧損從3年前的4.6億元、2.9億元、1.6億元，縮減至今年約5000萬元，預計明年將全面轉盈。

針對天蔥投資案損失，東森集團指出，此為總裁王令麟個人與友人共同投資，與東森集團無關，在虧損無法改善下已於近期處分，不影響集團整體財務狀況。（編輯：楊凱翔）1141106