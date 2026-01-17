東歐地穴住宅景觀 酷似"哈比人小屋"

有看過電影魔戒吧？劇中的哈比人小屋，讓許多人印象深刻，在歐洲東部，與烏克蘭接壤的、摩爾多瓦共和國，其實就有一座小村莊，酷似哈比人小屋，這是它們傳統的地穴住宅，所以常常 吸引觀光客造訪。但其實在這背後，村莊正面臨嚴峻的人口外移問題，村民只剩下30位。

在歌聲中，時間彷彿慢了下來。這裡是摩爾多瓦北部的羅戈耶尼，一座距離首都基希納烏約兩小時車程的小村莊。半埋在地底的石屋，是這裡最醒目的風景。 居民 果蘿札：「這裡最特別的是，直到今天仍然有人住在，所謂地穴式住宅裡，現在確實還有人住在這樣的房子中，你們在我身後也可以看到，這些房子體積不大 但很保溫，實際上是建在地底下的。」

低矮的入口，得彎腰才能進門。因外型神似電影魔戒的哈比人小屋，讓羅戈耶尼有了「哈比人村」的稱號，意外吸引觀光客造訪。 觀光學生 李善洋：「如果有很多外國人有機會來到這裡，他們可以看到非常多美麗的景色，還有像這樣的儀式，說實話 這種情景真的很難看到。」

但觀光背後，村莊仍面臨人口流失的現實。羅戈耶尼曾有2百名居民，如今只剩30人。 居民 阿德勒努：「以前到處都是人 有孩子 村子很熱鬧，現在只剩下我們幾個老太太了。」

每年有數以萬計的摩爾多瓦人為尋求更好生活移居海外，許多村莊逐漸成為空城。根據2024年人口普查，自2014年以來，鄉村人口已流失近50萬人。不過，當地居民仍相信，傳統文化和「哈比屋」的地穴住宅，能讓這座小鎮不被遺忘。

