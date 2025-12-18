東武鐵道黃金列車首度跨海來台展示 映照台日情誼

今天(18日)適逢台灣鐵路公司與日本東武鐵道締結友好10週年，東武鐵道也首度將它們被譽為「黃金列車」的首輛觀光特急列車車頭「日光詣SPACIA」跨海來台於台北車站展出，映照台日友好情誼。

台鐵與東武鐵道自2015年12月18日簽訂友好鐵路協定迄今，正好邁入10周年，東武鐵道不僅首度將它們自1990年就開始運行的第一輛觀光特急SPACIA系列列車車頭「日光詣SPACIA」101-1型跨海運到台北車站東側門廣場展出，東武會長根津嘉澄更在18日親自率團來到台北，與台鐵公司董事長鄭光遠共同為這輛被旅客暱稱為「黃金列車」的展出舉行盛大的揭幕儀式。

東武會長根津嘉澄(中左)與夫人(左2)在交通部長陳世凱(中)、日本台灣交流協會代表片山和之(左)及台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭(右2)、台灣鐵道觀光協會理事長周永暉(右)等見證下，與台鐵公司董事長鄭光遠(中右)為「黃金列車」展出揭幕。(吳琍君 攝)

包括交通部長陳世凱、日本台灣交流協會代表片山和之以及台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、台灣鐵道觀光協會理事長周永暉等嘉賓都共同出席這項開幕典禮，歡慶雙方締結友好10周年，也映照台日情誼如同這輛黃金列車經得起淬鍊。



交通部長陳世凱在「日光詣SPACIA」黃金列車展出典禮上致詞。(吳琍君 攝)

陳世凱致詞時也期許雙方未來能夠深化文化傳承、蒸汽火車技術與觀光列車的交流。他說：『(原音)那在這幾年，我們也看到日本在台日友好的關係之下，在鐵道方面、在各個方面都給台灣的鐵道各個事業很多的幫助。下一個階段，我們也要請東武鐵道能夠協助我們台鐵公司，在文化傳承以及蒸汽火車的技術方面給我們更多的協助跟幫忙；我們也希望台鐵公司在開發觀光列車的過程當中，未來能夠把蒸氣火車頭也列為未來觀光重要的資產。』

「日光詣SPACIA」是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，寓意吉祥、平安、好運的祝福，多年來深受日本與國際旅客喜愛。台鐵預計展出至明年的今日，讓旅客與鐵道迷能夠近距離欣賞，成為台、日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的新亮點。(編輯：沈鎮江)