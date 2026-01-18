東河分駐所走進校園 交通安全向下扎根

〔記者劉人瑋／台東報導〕為提升學童交通安全意識，成功分局東河分駐所日前前往東河國小，實施交通安全宣導活動，由警員許志維擔任宣導人，向在校師生傳達正確用路觀念，期盼透過校園宣導方式，從小建立學童良好交通安全習慣。

活動中，許員運用生動活潑的投影片搭配實際案例進行說明，將行人過馬路、自行車騎乘及搭乘交通工具時應注意事項，以圖像化、情境化方式呈現，讓學童在輕鬆有趣的氛圍中理解交通規則的重要性，並透過互動問答加深印象，使宣導內容更容易被吸收與記憶。

