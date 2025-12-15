東泉辣椒醬糖分居然是0！ 醫師見加某成分：是好吃的關鍵

「東泉辣椒醬」是許多台中人回憶中的好滋味，吃任何食物都會加它。日前醫師蔡明劼發文表示，他原本吃東泉辣椒醬只覺得「好吃順口」，沒想到翻開背後看成分，發現糖分為0，身為醫師他仔細看成分後，才發覺「原來是添加了甜味劑」。

蔡明劼醫師在臉書發文表示，他近期第一次吃了東泉辣椒醬，發現辣中帶甜，口味非常特別，而且越吃越順口，於是他身為醫師的職業病發作，馬上看了營養標示，發現糖分0，再仔細看成分表後，看到加入甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。

不過不同於以前大家對甜味劑「對身體不好」的印象，蔡明劼說明，根據2025年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，合理使用的非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制，並且可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響。他也強調，當然不是「甜味劑吃越多越好」。而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。

因此如果民眾使用甜味劑，可以減少真正的精緻糖攝取，又能滿足味覺、提高飲食的持續性，那對很多正在控制體重跟血糖的人來說，反而是很棒的選擇。文末蔡明劼也指出「下次吃到東泉辣椒醬的微甜時，不用太緊張，別再妖魔化甜味劑了」。

文章曝光後，有網友大讚「飯前東泉來一杯，營養滿分又美味」、「我們都是用東泉乾杯的」、「身為台中人，東泉就是血液，我們吃的是一種從小到大的情懷，不管裡面有啥健康與不健康，我們就是愛東泉」、「以前在台中住時，連早餐乾麵裡頭，都有滿滿的東泉」、「你真應該試試看東泉咖啡的」。

