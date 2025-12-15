東泉辣椒醬「辣中帶甜」卻不含糖！醫揭成分表藏「美味秘訣」

「東泉」辣椒醬辣中帶甜，是不少台中人的心頭好。翻攝自東泉DongQuan臉書



台中特產「東泉辣椒醬」味道甜辣交織，是不少台中人吃水煎包、炒麵必加的佐料。近日醫師蔡明劼在臉書發文分享，原本他只是單純覺得東泉辣椒醬「好吃又順口」，沒想到翻看成分表後，才發現東泉好吃的祕密，喊話大家吃到東泉辣椒醬的那抹微甜時，可以放心享用，不必太緊張。

蔡明劼在臉書發文表示，前陣子到台中旅遊時，順便買了幾瓶東泉辣椒醬，品嘗之後發現辣中帶甜，口味非常獨特，而且越吃越順口，基於醫師的職業病，忍不住翻到背面看營養標示，結果卻發現糖分標示為零，讓他相當訝異，仔細一看成分表才發現，原來東泉辣椒醬加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。

廣告 廣告

蔡明劼指出，許多人看到甜味劑，腦中都會立刻冒出「甜味劑不是對身體不好嗎」的想法，不過這個資訊其實已經有點過時了，根據2025年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，發現合理使用的非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制，甚至還可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響。

蔡明劼強調，這當然不是表示「甜味劑吃越多越好」，重點在於劑量、使用情境及整體飲食型態，如果能用甜味劑減少真正的精製糖攝取，又能滿足味覺、提高飲食的持續性，對多數正在控制體重、血糖的人來說，反倒是一個現實又理性的選擇，因此下次吃到東泉辣椒醬的甜味，也不用太緊張。「當然，我仍建議以『均衡飲食』為前提，任何食物都不需要神話，也不必恐慌。」

更多太報報導

有片／超勇大叔徒手奪槍！雪梨海灘血案白衣男飛撲凶手「腿中彈」身分曝光

冬至千萬「別行房」！民俗專家曝冬至6大禁忌 湯圓吃對了連旺5年

美名校布朗大學爆校園槍擊 已知2死8傷、槍手在逃