東洋三箭齊發 前三季營收EPS利潤衝新高

▲東洋前三季營運狀況。（圖／台灣東洋提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣東洋藥品今（26）法說會中公布前三季營運成績，總經理侯靜蘭表示，微脂體兩性黴素學名藥（Lipo-AB ）海外銷售增長、流感疫苗熱絡，以及抗生素新藥寶比黴素（Bobimixyn ），讓前三季營收47.9億元、EPS 5.05元、利潤13.5億元都創下同期新高。

侯靜蘭表示，Lipo-AB在海外銷售增長，在美國上占率已經超過三分之一，是海外銷售功不可沒的一部分；微脂體的兩大瓶頸就是產能跟品值，東洋品質加上供貨穩定讓市佔率持續提升。財務長張國江補充，Lipo-AB在美國的市佔率逐步提高，貢獻營收表現，而東南亞與東亞地區如越南、韓國等地的外銷業務也持續成長。

在流感疫苗部分，侯靜蘭說，氣候變遷與公眾自我防衛意識的增長，帶動疫苗市場的熱絡，不只公費疫苗市場夯，民眾對東洋細胞流感疫苗因民眾認同感也持續增加，銷售表現亮眼。同時看好衛福部明年將公費提供佐劑型流感疫苗。

張國江分析，今年流感疫苗的優異表現，除受公司內部品牌效應影響，也間接受外部事件，如日本疫情、藝人大S事件，惟今年毛利率較低的公費流感疫苗認列較去年早，在9月認列，因此毛利率有拉低。

另外，侯靜蘭指出，為強化供應鏈韌性並滿足臨床需求，東洋自主研發的後線抗生素新藥Bobimixyn今年已成功上市，能滿足臨床上對後線抗生素的急迫需求，營收成長快速。而藥品明諾凱（Minjuvi）進入健保，也擴充疫苗產品線加入水痘疫苗等。

侯靜蘭表示，東洋的發展目標是朝向雙位數的營收成長幅度邁進，同時針對針劑產線包含抗生素、微脂體擴產。至於是否會受美國市場藥品調降影響？她說，東洋產品目前未受政策影響，短期內無降價壓力，中長期策略將著重於增加市場佔有率，持續提升產品競爭力，即使未來面臨價格壓力，也能透過以量制價的方式，維持穩定的利潤。

